Sakarya'da arıza yapan tıra çarpan tankerdeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olayı gören Tuncay Birol, gazetecilere, kazanın ardından yardım etmek için koştuğunda yolcunun hayatını kaybettiğini gördüğünü ifade etti.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan E.G. ise Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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