Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da arıza yapan tıra çarpan tankerdeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde arıza yapan tıra arkadan çarpan LPG tankerindeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da arıza yapan tıra çarpan tankerdeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde arıza yapan tıra arkadan çarpan LPG tankerindeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

        E.G. idaresindeki 34 EFM 131 plakalı LPG tankeri, İstanbul Caddesi'nde arıza nedeniyle sağ şeritte duran tahıl yüklü 54 YZ 360 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.G. ile yanındaki İsmail Acar (50) tankerde sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan E.G. ise Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Acar'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Polis, tır sürücüsü R.Ç'yi gözaltına aldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde tahıl yüklü tırın arıza nedeniyle sağ şeritte durmasından kısa süre sonra tankerin arkadan çarpması yer alıyor.

        Olayı gören Tuncay Birol, gazetecilere, kazanın ardından yardım etmek için koştuğunda yolcunun hayatını kaybettiğini gördüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da otomobilin yaya geçidinde kadına çarpması kamerada
        Sakarya'da otomobilin yaya geçidinde kadına çarpması kamerada
        Serdivan Belediye Başkanlığına seçilen Çelik'ten açıklama:
        Serdivan Belediye Başkanlığına seçilen Çelik'ten açıklama:
        Sakarya'da "Otizmi Fark Et, Kabul Et" etkinliği düzenlendi
        Sakarya'da "Otizmi Fark Et, Kabul Et" etkinliği düzenlendi
        Sakarya'da geçen ay 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi
        Sakarya'da geçen ay 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi
        Siirt'te izinsiz Van protestosuna polis müdahalesi
        Siirt'te izinsiz Van protestosuna polis müdahalesi
        Sakarya'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
        Sakarya'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı