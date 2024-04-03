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        Sakarya'da otomobilin yaya geçidinde kadına çarpması kamerada

        Sakarya'da otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçen genç kadına çarpması kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:34
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        Sakarya'da otomobilin yaya geçidinde kadına çarpması kamerada
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        Sakarya'da otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçen genç kadına çarpması kameraya yansıdı.

        Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi'nde seyreden S.K. (19) idaresindeki 54 SA 697 plakalı otomobil, Ormanpark önündeki yaya geçidinden karşıya geçen A.S.E'ye (23) çarptı.

        Yaralanan genç kadın, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Boynu kırıldığı öğrenilen A.S.E'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Gözaltına alınan sürücü S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan halk otobüsünün araç kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla gelerek yaya geçidinde A.S.E'ye çarpması ve genç kadının savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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