Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Rüstem B. idaresindeki 11 DB 901 plakalı otomobil, Nuh Ç. yönetimindeki 81 EY 151 plakalı hafif ticari araç ve Ümit Y'nin kullandığı 41 AFK 555 plakalı hafif ticari araç, Köprübaşı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan Rüstem B, Ümit Y, Caner A. ve Münir D, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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