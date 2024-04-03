Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, mazbatasını aldı

Seçim döneminde emek verenlere teşekkür eden Ata, konuşmasının ardından makamında tebrikleri kabul etti.

Ferizli Adliyesi'nde mazbatasını alan Ata, daha sonra İl Başkanı Ahmet Uçak ve partililerle Ferizli Belediyesi'nin önüne kadar yürüdü.

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