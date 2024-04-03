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        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, mazbatasını aldı

        İYİ Parti'den Ferizli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ata, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 21:04 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:04
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        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, mazbatasını aldı
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        İYİ Parti'den Ferizli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ata, görevine başladı.

        Ferizli Adliyesi'nde mazbatasını alan Ata, daha sonra İl Başkanı Ahmet Uçak ve partililerle Ferizli Belediyesi'nin önüne kadar yürüdü.

        Burada çiçekle karşılanan Ata, İsmail Gündoğdu'dan görevi devraldı.

        Seçim döneminde emek verenlere teşekkür eden Ata, konuşmasının ardından makamında tebrikleri kabul etti.

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