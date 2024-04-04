Kocaali Belediye Başkanı Yüzücü, mazbatasını aldı

AK Parti'den Kocaali Belediye Başkanı seçilen Turan Yüzücü, göreve başladı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Yüzücü, daha sonra belediye binasında düzenlenen törende, Ahmet Acar'dan görevi devraldı.

Yüzücü, hizmetlerinden dolayı Acar'a teşekkür ederek, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler bu bayrağı, Ahmet başkanımızın bıraktığı yerden daha da ileriye taşıyacak, Kocaali'mizin altın çağını hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Acar da 15 yıldır ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu süreçte bir çok çalışmaya imza attığımız gibi yapamadığımız hizmetler de oldu. İnşallah görevi devir alan Turan Yüzücü başkanımızın bayrağı, daha da ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.