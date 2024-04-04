Sakarya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

Sakarya'nın Karapürçek, Geyve, Kaynarca ve Serdivan ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar kabul edilmedi.

AK Parti temsilcilerinin, Karapürçek'te 35 sandıktaki 512, Kaynarca'da 80 sandıktaki 827 ve Geyve'de 158 sandıktaki 1632 geçersiz oyun yeniden sayımı için verdiği dilekçeleri inceleyen İlçe Seçim Kurulları, itirazları reddetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Karapürçek'te Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Murat Çoruhlu 3 bin 857, AK Parti'nin adayı Ümit Bodur 3 bin 807 oy; Kaynarca'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kadir Yazgan 8 bin 204, AK Parti'nin adayı Mustafa Özer 7 bin 452 oy ve Geyve'de Yeniden Refah Partisi'nin adayı Selçuk Yıldız 11 bin 439, AK Parti'nin adayı Metin Atalay 11 bin 145 oy almıştı.