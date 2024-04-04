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        Sakarya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

        Sakarya'nın Karapürçek, Geyve, Kaynarca ve Serdivan ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar kabul edilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:24
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        Sakarya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi
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        Sakarya'nın Karapürçek, Geyve, Kaynarca ve Serdivan ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar kabul edilmedi.

        AK Parti temsilcilerinin, Karapürçek'te 35 sandıktaki 512, Kaynarca'da 80 sandıktaki 827 ve Geyve'de 158 sandıktaki 1632 geçersiz oyun yeniden sayımı için verdiği dilekçeleri inceleyen İlçe Seçim Kurulları, itirazları reddetti.

        Kesin olmayan sonuçlara göre, Karapürçek'te Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Murat Çoruhlu 3 bin 857, AK Parti'nin adayı Ümit Bodur 3 bin 807 oy; Kaynarca'da Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kadir Yazgan 8 bin 204, AK Parti'nin adayı Mustafa Özer 7 bin 452 oy ve Geyve'de Yeniden Refah Partisi'nin adayı Selçuk Yıldız 11 bin 439, AK Parti'nin adayı Metin Atalay 11 bin 145 oy almıştı.

        - Serdivan'da da itiraz reddedildi

        CHP temsilcilerinin Serdivan ilçesinde 126 sandık için oyların yeniden sayılması talebi de İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

        Kesin olmayan sonuçlara göre, Serdivan'da AK Parti'nin adayı Osman Çelik 31 bin 319, CHP'nin adayı Aydoğan Arslan 29 bin 654 oy almıştı.

        İlçe seçim kurullarının ret kararına karşı parti temsilcilerinin İl Seçim Kurulu'na yeniden itiraz hakkı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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