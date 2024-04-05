Sakarya Valisi Karadeniz'den Kadir Gecesi mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan geceye ulaşmanın sevinci, huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm insanlığın, ebedi saadete erişmesi temennisinde bulundu.

Müslüman coğrafyalarında yaşanan, özellikle Filistin'de zulme, katliama ve soykırıma dönüşen vahşetin, bir an önce son bulmasını dileyen Karadeniz, zulümlere vesile olan zihniyetlere, haklı bir tepki gösterilmesi ve sonuna kadar karşısında durulması gerektiğini vurguladı.