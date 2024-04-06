Sakarya'da AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının

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