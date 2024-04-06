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        Sakarya'da AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

        Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:13 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:13
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        Sakarya'da AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı
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        Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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