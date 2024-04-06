Sakarya'da paraşütçüler AA'nın kuruluşunun 104. yılını kutladı

Serdivan ilçesindeki, uçuşa elverişli olması ve büyükşehirlere yakınlığıyla yılın büyük bölümünde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan ekip, AA flamasıyla uçuş gerçekleştirdi.

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