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        Sakarya'da paraşütçüler AA'nın kuruluşunun 104. yılını kutladı

        Sakarya'da adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Kırantepe'de paraşütçüler, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü havada kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:46 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:46
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        Sakarya'da paraşütçüler AA'nın kuruluşunun 104. yılını kutladı
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        Sakarya'da adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Kırantepe'de paraşütçüler, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü havada kutladı.

        Serdivan ilçesindeki, uçuşa elverişli olması ve büyükşehirlere yakınlığıyla yılın büyük bölümünde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan ekip, AA flamasıyla uçuş gerçekleştirdi.

        Fenomen Hava Sporları Kulübü aracılığıyla gerçekleştirilen uçuşta, AA flaması gökyüzünde dalgalandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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