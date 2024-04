Sakaryaspor-Boluspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u evinde 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, tek final oynayıp üst lige çıkmak istediklerini söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun son 30 dakikasında 10 kişi oynadıklarını, direnç güçlerinin azalmasını beklerken moral gücüyle oyunun tempoya kavuştuğunu belirtti.

Boluspor'un taktiksel bütünlüğü olan bir takım olduğunu kaydeden Karslı, duran toplarda fırsat vermediklerine değindi.

Erdi Dikmen'in 52. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımın mücadele gücü ve inancıyla oyunu tuttuğuna işaret eden Karslı, kaybedilen bir puanın bile ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti.

Hedeflerinin 3'üncülük olduğunun altını çizen Karslı, "Tek final oynayıp üst lige çıkmak istiyoruz. Sakaryaspor'un onun haricinde başka bir hedefi olamaz." dedi.

Karslı, Sakaryaspor'un evinde 2 maç daha oynayacağını hatırlatarak, taraftarları bu iki maçta takımı desteklemeye davet etti.

Ligin son 5 haftasına girdiklerini bildiren Karslı, "Bizim için şu an hedef puan toplamak, kayıp tahammülü olmayan bir süreçteyiz. Çünkü sıralamaya baktığınızda hep aynı puan sıralamasındayız. Her hafta üstün olmak için varız. Her hafta final için varız." şeklinde konuştu.