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        Sakaryaspor-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u evinde 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, tek final oynayıp üst lige çıkmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 06.04.2024 - 23:40
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        Sakaryaspor-Boluspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u evinde 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, tek final oynayıp üst lige çıkmak istediklerini söyledi.

        Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun son 30 dakikasında 10 kişi oynadıklarını, direnç güçlerinin azalmasını beklerken moral gücüyle oyunun tempoya kavuştuğunu belirtti.

        Boluspor'un taktiksel bütünlüğü olan bir takım olduğunu kaydeden Karslı, duran toplarda fırsat vermediklerine değindi.

        Erdi Dikmen'in 52. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımın mücadele gücü ve inancıyla oyunu tuttuğuna işaret eden Karslı, kaybedilen bir puanın bile ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti.

        Hedeflerinin 3'üncülük olduğunun altını çizen Karslı, "Tek final oynayıp üst lige çıkmak istiyoruz. Sakaryaspor'un onun haricinde başka bir hedefi olamaz." dedi.

        Karslı, Sakaryaspor'un evinde 2 maç daha oynayacağını hatırlatarak, taraftarları bu iki maçta takımı desteklemeye davet etti.

        Ligin son 5 haftasına girdiklerini bildiren Karslı, "Bizim için şu an hedef puan toplamak, kayıp tahammülü olmayan bir süreçteyiz. Çünkü sıralamaya baktığınızda hep aynı puan sıralamasındayız. Her hafta üstün olmak için varız. Her hafta final için varız." şeklinde konuştu.

        - Boluspor cephesi

        Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da geçen hafta Gençlerbirliği'ne kaybettikleri maçı Sakaryaspor karşısında telafi etmeyi hedefleyerek sahaya çıktıklarını söyledi.

        Sakaryaspor'un oyun tarzı hakkında hazırlık yaptıklarını ancak 3. dakikada kalelerinde gördükleri golle dengelerinin bozulduğunu kaydeden Koşukavak, ilk yarı sonlarında yedikleri 2. golle planlarının zora girdiğini ifade etti.

        Aradıkları golü bulamamaları, rakibin de sahaya 4-4-1 ile tamamen yerleşmesinin ardından gol atmalarının zorlaştığını aktaran Koşukavak, Sakaryaspor'u tebrik ederek, bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

        Koşukavak, önlerinde 5 maç olduğunu anımsatarak, "Burası TFF 1. Lig, burada çok sürpriz sonuçlar var. Herhalde Eyüpspor'un Adana'da kaybedeceğini kimse hesap etmiyordu. Yıllardır TFF 1. Lig'de birçok böyle sonuç var. Son ana kadar 15 puana talip olacağız. Kazanmak, play-off barajının içinde durmak için matematiksel şansımız devam ettiği sürece orada duracağız." şeklinde konuştu.

        Ligin geriye kalan maçlarına odaklandıklarının altını çizen Koşukavak, "Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz, dışarıda 15 puan var. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Çok şükür düşme gibi bir riskimiz yok. Kalan 5 maçı nasıl kazanırız, hesabımızı buna göre yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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