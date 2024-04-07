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        Evcil hayvanlara bayram tatilinde ev konforunda otel hizmeti

        Sakarya'da, Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek hayvan sahiplerinin yanlarına alamadıkları can dostları, hayvan otelinde misafir ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:34
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        Evcil hayvanlara bayram tatilinde ev konforunda otel hizmeti
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        Sakarya'da, Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek hayvan sahiplerinin yanlarına alamadıkları can dostları, hayvan otelinde misafir ediliyor.

        Şehir dışına çıkan ve evcil hayvanlarını bırakacak yerleri olmayan kişilere alternatif sunan Erenler ilçesindeki merkezde, kapalı ve açık alanda hayvanların bakımları yapılıyor.

        Köpeklerin yanı sıra kedilere de ev sahipliği yapan 16 bin metrekare alana kurulu 700 hayvan kapasiteli merkezde, bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Merkez sahibi Abdurrahman Zeyrek, AA muhabirine, eğitim, üretim, otel ve satış faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezde köpek bilimci olarak köpek sahiplerine yaklaşık 20 yıldır hizmet verdiklerini söyledi.

        Bayramlarda da evcil hayvan sahiplerine otel hizmeti verildiğini belirten Zeyrek, "Bayram dolayısıyla köpeklerini belirli yerlere bırakmak isteyenler, köpeklerinin rahatlıkla açık alanlarda gezebileceği, başka köpeklerle temas etmeden güvenli bir şekilde kendini herhangi bir stres altına sokmadan kalabileceği yere bırakmak istiyorlar. Biz de tabii ki bu noktada hizmet veriyoruz." diye konuştu.

        Zeyrek, bayram tatili dolayısıyla yoğun rezervasyon aldıklarını aktararak, özellikle sağlık konusunda çok titiziz davrandıklarını, açık, kapalı, yarı kapalı, yarı açık alan, kışın da ısıtmalı alanlarının bulunduğunu anlattı.

        Kediler için de aynı hizmeti sunduklarını dile getiren Zeyrek, şöyle devam etti:

        "Ev ortamında ailelerin kendi özel eşyalarını getirip koyabileceği belirli metrekarelerde alanlarımız var. Kesinlikle küçük alanlar değil. Neredeyse evin bir odası kadar büyüklükte olan yerler. Kediler için yaklaşık 12-15 metrekarelik alanlarımız olduğu gibi köpekler için 45-90 metrekare arasında değişen alanlarımız mevcut. İlgi her sene olduğu gibi oldukça yoğun.

        Artık belli başlı müşterilerimiz var. Sadece Ramazan Bayramı için de değil, diğer bayramlar için, yılbaşı tatilleri, yaz tatilleri ya da ara tatillerde, tatil olarak nitelendirdiğimiz hangi gün olursa olsun bizi aramaları yeterli. Sadece köpeklerin ve kedilerin olduğu bir alandayız ve bu alanda da 'Mutlu köpekler, mutlu kediler.' diyoruz. "

        Zeyrek, merkezde yetiştirdikleri özel eğitimli terapi köpekleriyle otizmli çocuklarla da çalıştıklarından bahsederek, aynı zamanda profesyonel kişiler yetiştirildiğini, kinolog (köpek bilimci) imzalı eğitmenlerden eğitim alan kursiyerlerin verilen belgelerle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı işletmelerini doğrudan açabileceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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