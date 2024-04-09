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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da son teravihi namazını kıldırdı:

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 00:42 Güncelleme: 09.04.2024 - 00:42
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da son teravihi namazını kıldırdı:
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        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’da ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı.

        Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen Erbaş, yatsı namazının ardından teravih namazını kıldırdı, dua etti.

        Daha sonra cemaate hitap eden Erbaş, Müslüman'ın ömrü hayatında geçirdiği en hayırlı, en faziletli, en mukaddes anın namazda geçirdiği an olduğunu söyledi.

        Erbaş, bütün vakitlerin namazda geçirilen zaman kadar kıymetli olmasını temenni ederek, “Efendimiz 'Namaz gözümün nurudur.' buyurur. Peygamber efendimizin son sözleri namaz oldu. O nedenle namazda geçirdiğimiz zaman en kıymetli, bunu yaşayarak çocuklarımıza, gençlerimize gösterelim." dedi.

        Teravih namazlarının ramazan ayının adeta süsü olduğunu dile getiren Erbaş, diğer vakitlerden uzun olmasına rağmen teravih namazında camilerin dolduğunu aktardı.

        Erbaş, şunları söyledi:

        “Teravih namazına veriyorsak diğer 5 vakit namaza da öyle önem verelim. İmkanımız varsa camilerimizde cemaatle kılalım. Cemaatle kılınan namaz 27 derece daha faziletli, peygamber efendimizin müjdesi bu. Diğer zamanlarda da camilerimizi garip bırakmayalım. Teravih namazlarımızda gösterdiğimiz bu şevki bu güzelliği inşallah vakit zamanlarında da gösterelim. Ramazan işte geldi geçti. Bereketiyle geldi. İnşallah bereketiyle bayrama ulaşırız. Bayram sabahı bütün camilerimiz inşallah vatandaşlarımızla, ailelerimizle, çocuklarımızla donacak inşallah. Onu umut ediyoruz. Böyle bir çağrımız var. Bayram namazından sonra dua edeceğiz, mazlumlar için, Gazze'deki mazlumlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlumlar için dua edeceğiz. Zalimler için de dua edeceğiz. Onların kahrı için dua edeceğiz. Mazlumların kurtuluşu için zalimlerin kahrı için dua edeceğiz inşallah."

        Orucun başlı başına sabır eğitimi olduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

        "İftar sofralarında rütbesi, unvanı ne olursa olsun sofra başında nasıl herkes nizami bekliyor, bu güzellik başka hangi ortamda var. Ünvanı ne olursa olsun kimse el uzatabiliyor mu? İşte orada Cenabıhak herkesi eşit kılıyor. Aranızda farklı farklı unvanlarda, mesleklerde insanlar var. Ama safta herkes eşit. Cenabıhak, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Peygamber efendimizden öğrendiğimize göre, “Her ibadetin bir sevabı vardır. Orucun sevabı bana aittir.’ diyor rabbimiz. O yüzden burada sizlerden istirhamım gençlerimiz ve çocuklardır. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak baş tacımız çocuklarımız, gençlerimiz. Gençlik hizmetleri, çocuklara yönelik hizmetler, ailelerimize yönelik hizmetler, bizim en çok önem verdiğimiz hizmet alanlarımız. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Birlikte hareket edelim. Müftülüklerimiz, müftülerimiz bu konuda gayret ediyorlar. İnşallah onların gayretlerine sizler de destek olun. Daha çok çocuğumuza, daha çok gencimize ulaşalım. Geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz yavrularımıza hep birlikte sahip çıkalım.”

        Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık ise Erbaş’ın Şeyh Edebali Camisi’nde bayram namazı öncesi sohbet verip namazı kıldıracağını bildirerek, vatandaşları ailecek beklediklerini söyledi.

        Erbaş, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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