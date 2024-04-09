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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:41
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alemdar, mesajında, "11 ayın sultanı" ramazanın ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Alemdar, "Bizleri bayrama ulaştıran rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bayramlar birlikteliği kuvvetlendiren, kardeşliği pekiştiren, sevgiyi, iyiliği ve güzelliği yayan çok özel zamanlardır. Bu vesileyle bayramlarda büyüklerimizi ziyaret edelim, birlikteliği artıralım." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, bayramın en güzel şekilde geçmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Nöbetçi ekiplerimiz bayramda da çalışmalarına devam edecek. Belediye otobüslerimiz bayramın 3 günü hemşehrilerimize ücretsiz hizmet sunacak. Bu mübarek zamanların acı ve gözyaşının hakim olduğu Gazze başta olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

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