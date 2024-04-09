Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da arife gününde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

        Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bartın, Karabük ve Düzce'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve kabristan ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da arife gününde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bartın, Karabük ve Düzce'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve kabristan ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        İzmit ilçesi Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki programda, Kur'an okunması ve yapılan duaların ardından katılımcılar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Programa katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve beraberindekiler, Polis Şehitliği'ne geçerek, burada şehit aileleriyle sohbet etti. Şehitler için dualar okundu.

        Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Yavuz, gazetecilere, bayramın başta İslam alemi olmak üzere insanlığın huzuruna vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

        İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları nefretle kınayan Yavuz, bayram sevincinin yaşanabilmesi için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bütün kurumların her türlü tedbiri aldığını bildirdi.

        Yavuz, ekonomik yoksunluk içerisindeki vatandaşlara yönelik yoğun yardım faaliyeti de gerçekleştirildiğini anlatarak, tatilin ilk günden itibaren emniyet ve jandarma birimlerinin bütün yollarda gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, MHP İl Başkanvekili Yaşar Arslan, parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        - Sakarya

        Sakarya'da Ramazan Bayramı arifesinde kentteki mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor.

        Arife günü dolayısıyla Serdivan Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Mezarlara su döküp çiçek bırakan vatandaşlar, büyüyen otları da temizledi.

        Annesi, babası ve yeğeninin mezarlarını ziyaret eden 62 yaşındaki Gıyasettin Daş, "Dostlar vardı, onları ziyaret ettik. Tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Sırası gelen gidiyor, bizim de sıramız geldiğinde biz de gideceğiz." diye konuştu.

        İnsanın özel günlerde ailesinin yanında olmasını istediğini belirten Daş, "En değerli varlıklarının yanında olması çok güzel bir şey ama hayatın kanunu bu." ifadelerini kullandı.

        - Bolu, Bartın, Karabük ve Düzce'de de ziyaretler yapıldı

        Bolu Sağlık Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Katılımcıların daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktığı programa, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Bartın'da bayram öncesi Bartın Belediyesince şehir merkezinde bulunan Halatçıyaması Asri, Karaköy, Orduyeri, Aladağ, Gölbucağı ve Erenler mezarlıklarının bakım ve onarımı tamamlandı. Ziyarete hazır hale getirilen mezarlıklarda vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Karabük'te de mezarlık ziyaretleri sabah erken saatlerde yapılmaya başlandı. 5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'na yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Çiçekleri sulayıp mezarlara bakım yapan vatandaşların hüzünlendiği görüldü.

        Düzce'de Darıcı Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programa Vali Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüler, Düzce Müftüsü Osman Aydın, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Şehitler için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Katılımcılar, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Vali Aslan, şehit yakınlarıyla sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        'Akıllı yollar' geliyor
        'Akıllı yollar' geliyor
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor

        Benzer Haberler

        Sakarya'da cip devrildi; 2 kardeş yaralandı
        Sakarya'da cip devrildi; 2 kardeş yaralandı
        Sakaryaspor, Del Valle'nin gol attığı maçları kaybetmiyor
        Sakaryaspor, Del Valle'nin gol attığı maçları kaybetmiyor
        Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları
        Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları
        Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını kıldırdı
        Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını kıldırdı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da son teravihi namazını kıldırdı:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da son teravihi namazını kıldırdı:
        Sakarya'da ilçe belediyeleri yeni dönemin ilk meclis toplantısını yaptı
        Sakarya'da ilçe belediyeleri yeni dönemin ilk meclis toplantısını yaptı