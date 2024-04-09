Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valisi Karadeniz'den Ramazan Bayramı mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Ramazan Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, "11 bir ayın sultanı" ramazanın ardından birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği, milli ve manevi duyguların pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının perçinlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini sevgi ve muhabbetin aldığı müstesna zaman dilimlerinden olan bayrama kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayram coşkusunun toplumsal yapılarını güçlendirirken, barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini daha iyi anlamalarına ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmelerine vesile olduğunu aktaran Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özellikle dünya genelinde yaşanan felaketler, savaşlar ve bilhassa İsrail'in Filistin'de yaşattığı soykırım ve mezalimin yanı sıra ülkemizde meydana gelen deprem, sel ve türlü musibetlerin yaşandığı son yıllarda insanlığın barışa ve huzura, sevgiye ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna şahit olmaktayız. Bu mübarek günlerde, kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan ve milletçe sahip çıkmamız gereken en büyük hasletlerden olan; sevgi, merhamet, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyede tutmalı, kırgınlık ve dargınlıkları bir kenara bırakarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi diri tutmalıyız. Ancak bu tutum ve anlayışla bayramların kendine has huzur veren atmosferinin tam manasıyla idrak edilmesini sağlamış ve bu müstesna zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz."

        Karadeniz, bayramın huzur şehri Sakarya'da güven ve sükunet içerisinde idrak edilmesi amacıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarca Valilik koordinesinde gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirerek, seyahate çıkan vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karadeniz, "Bu mübarek günlerin aziz şehrimize, milletimize, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, bu vesileyle özellikle Filistin'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların, sıkıntıların, soykırımların da sona ermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        'Akıllı yollar' geliyor
        'Akıllı yollar' geliyor
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor

        Benzer Haberler

        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da arife gününde şehitlik ve mezarlıklar ziy...
        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da arife gününde şehitlik ve mezarlıklar ziy...
        Sakarya'da cip devrildi; 2 kardeş yaralandı
        Sakarya'da cip devrildi; 2 kardeş yaralandı
        Sakaryaspor, Del Valle'nin gol attığı maçları kaybetmiyor
        Sakaryaspor, Del Valle'nin gol attığı maçları kaybetmiyor
        Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları
        Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları
        Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını kıldırdı
        Ali Erbaş, Sakarya'da son teravih namazını kıldırdı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da son teravihi namazını kıldırdı:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da son teravihi namazını kıldırdı: