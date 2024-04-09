Karapürçek Belediye Başkanı Çoruhlu, mazbatasını aldı

Yeniden Refah Partisi'nden Karapürçek Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çoruhlu, mazbatasını alarak görevine başladı.

Akyazı Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Çoruhlu, daha sonra belediye binasında düzenlenen törende eski başkan Orhan Yıldırım'dan görevi devraldı.

Öğretmeninden görevi devraldığı için gurur duyduğunu dile getiren Çoruhlu, "İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz. Karapürçek'e taş taş üstüne koyan, hizmet eden kim varsa Allah ondan razı olsun. Yükümüz ağır, bu sorumluluk bilincinde hizmet edeceğiz. Hizmetlerinden dolayı Orhan hocama da teşekkür ediyorum." diye konuştu.