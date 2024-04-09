Ferizli'de bayram arifesinde ilçe mezarlığında program yapıldı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arife günü ilçe mezarlığında program düzenlendi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arife günü ilçe mezarlığında program düzenlendi.
Ferizli Belediyesince Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen programda, İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu.
Duaların edildiği programa, Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Müftüsü Bedrisinan Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.
Vatandaşlar daha sonra mezarlıkta yakınları için dua etti.
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