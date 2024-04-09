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        Ferizli'de bayram arifesinde ilçe mezarlığında program yapıldı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arife günü ilçe mezarlığında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:17
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        Ferizli'de bayram arifesinde ilçe mezarlığında program yapıldı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arife günü ilçe mezarlığında program düzenlendi.

        Ferizli Belediyesince Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen programda, İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu.

        Duaların edildiği programa, Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Müftüsü Bedrisinan Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.

        Vatandaşlar daha sonra mezarlıkta yakınları için dua etti.

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