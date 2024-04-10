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        Borç- alacak tartışmasında anne- babasını tabancayla öldürüp, kardeşini yaraladı, yaralı kardeşi de onu öldürdü

         SAKARYA'nınHendek ilçesinde Mevlüt Çelik, aile içinde borç- alacak nedeniyle çıkan tartışmada annesi Melek ve babası Vahdettin'i tabancayla vurarak öldürüp, kardeşi Selçuk Çelik'i yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 01:33 Güncelleme: 10.04.2024 - 01:35
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        Borç- alacak tartışmasında anne- babasını tabancayla öldürüp, kardeşini yaraladı, yaralı kardeşi de onu öldürdü
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         SAKARYA'nınHendek ilçesinde Mevlüt Çelik, aile içinde borç- alacak nedeniyle çıkan tartışmada annesi Melek ve babası Vahdettin'i tabancayla vurarak öldürüp, kardeşi Selçuk Çelik'i yaraladı. Yaralı kardeş ise anne- babasını öldüren ağabeyi Mevlüt Çelik'i, elinden aldığı tabancayla öldürdü.

        ​Olay, saat 22.00 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi Hantek Konutları'nda meydana geldi. Evde, baba Vahdettin, anne Melek ve oğulları Mevlüt ile Selçuk Çelik arasında aile içinde borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp sokağa taşarken, Mevlüt Çelik, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla annesi, babası ve kardeşi Selçuk Çelik’e ateş etti. Vahdettin ve Melek Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Selçuk Çelik ise ağabeyinin tabancasını elinden aldı. Selçuk Çelik aynı tabancayla ağabeyine ateş edip öldürürken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayda yaşamını yitiren aile bireyleri ise yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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