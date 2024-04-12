Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Yazlık sitedeki dairede 2 çürümüş ceset bulundu

        SAKARYA'da, yazlık sitedeki daireden gelen kötü koku ve camlardaki sineklerden şüphelenenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri, 2 çürümüş ceset buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazlık sitedeki dairede 2 çürümüş ceset bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da, yazlık sitedeki daireden gelen kötü koku ve camlardaki sineklerden şüphelenenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri, 2 çürümüş ceset buldu. Cansız bedenlerin Avni Çetinkaya (65) ve Yalçın Dereli'ye (57) ait olduğu ve yaklaşık 1 ay önce öldükleri belirlendi.

        Olay, öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Sitedeki bir daireden kötü kokuların yayıldığını ve dairenin camlarında da yüzlerce sineğin biriktiğini fark eden binadakiler, polise ihbarda bulundu. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, evin 2 odasında 2 ayrı cesetle karşılaştı. Ölen kişilerin Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu saptandı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde; kişilerin yaklaşık 1 ay önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı belirlendi. Evde küçük çaplı yangın izine de rastlanırken; Çetinkaya ve Dereli'nin cenazeleri, ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi için hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu
        Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu
        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Sakarya ve Kocaeli'de gıyab...
        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Sakarya ve Kocaeli'de gıyab...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, belediye personeliyle bayramla...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, belediye personeliyle bayramla...
        Elektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 katlı ev yandı
        Elektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 katlı ev yandı
        Taraklı'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Taraklı'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan bayram ziyaretleri
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan bayram ziyaretleri