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        Otoyollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor

        Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren bazı sürücülerin dönüşe geçmeye başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:27 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:27
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        Otoyollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
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        Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren bazı sürücülerin dönüşe geçmeye başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor.

        Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmının dönüş yolculuğu sürüyor.

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli geçişinde İstanbul istikametinde araç hareketliliği görülüyor.

        Otoyolun Bolu kesiminde Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkileri ile Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

        Otoyolun Sakarya kesimi ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun başladığı Akyazı bölgesi ile D-100 kara yolunun Hendek geçişinde de yer yer yoğunluk yaşanıyor.

        Kocaeli'de özellikle Hatipköy ve Bekirdere mevkileri başta olmak üzere Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının İstanbul yönünde akıcı yoğunluk gözleniyor.

        D-100 ve D-130 kara yollarında da Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki turistik yerlere gitmek isteyenler, yer yer yoğunluğa neden oluyor.

        Trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde ise trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

        Güzergahlarda trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrinde ilerliyor.

        Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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