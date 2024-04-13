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        Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 00:40 Güncelleme: 13.04.2024 - 00:40
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        Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

        Şeker Mahallesi Çark Deresi'nde hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce akıntı nedeniyle görüldüğü noktadan yaklaşık 200 metre ileride sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ahmet O'ya (61) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Merkezi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, Ahmet O'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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