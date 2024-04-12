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        Otoyollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği arttı

        Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren bazı sürücülerin dönüşe geçmesiyle hareketlilik arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 21:31 Güncelleme: 12.04.2024 - 21:31
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        Otoyollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği arttı
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        Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren bazı sürücülerin dönüşe geçmesiyle hareketlilik arttı.

        Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmının dönüş yolculuğu sürüyor.

        Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkileri ile Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Otoyoldaki trafik yoğunluğu nedeniyle D-100 kara yolunu kullanan sürücüler nedeniyle de bu güzergahta da zaman zaman araç yoğunluğu görülüyor.

        - Kocaeli

        Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda İzmit ilçesinin girişinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

        İstanbul yönüne giden sürücüler Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit, Dilovası ve Gebze kesiminde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi ile D-100 kara yolunun İzmit kent merkezinden geçen kesiminde de araçlar güçlükle ilerliyor.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişlerinde İstanbul istikametinde ise akıcı yoğunluk devam ediyor.

        - Düzce

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İstanbul istikametinde araç hareketliliği sürüyor.

        Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri mevkilerinde yoğunluğun arttığı görüldü.

        Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde ise trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

        Güzergahlarda trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrinde ilerliyor.

        Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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