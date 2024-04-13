Dönüşe geçen tatilciler, otoyollarda hareketliliği artırdı

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda hareketlilik arttı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit'teki tüneller bölgesinde hasarlı trafik kazaları, zaman zaman İstanbul yönünde trafik yoğunluğunda artışa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gültepe ve Bekirdere mevkileri ile D-100 kara yolunun İzmit kent merkezinden geçen kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Sakarya'da Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul yönünde Gerede bağlantı yolu, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Çaydurt, Bolu-Doğu gişeleri ile Dağkent kesimindeki trafik yoğunluğu sürüyor. Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde de yoğunluk devam ediyor, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor. D-100 kara yolu Bolu kesimi Yeniçağa gişelerinde Zonguldak ve çevre illerden dönen tatilciler nedeniyle yoğunluk oluşurken Çaydurt ve kent merkezi ile Dağkent mevkilerinde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.