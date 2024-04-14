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        Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık ihracat

        ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:08
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        Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık ihracat
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        ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde ülke ihracatına yüzde 2,4 katkı sağlayan Sakarya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

        Yılın ilk çeyreğinde 129 ülke ve 9 serbest bölgeye 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 86,1 ile otomotiv alanında gerçekleştirdi.

        Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, söz konusu sektörde 1 milyar 151 milyon 226 bin dolarlık ihracat yaparak yükselişini sürdürdü.

        Kentten en çok ürün gönderimi yapılan ikinci sektör ise 36 milyon 755 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörleri 23 milyon 951 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 20 milyon 353 bin dolarla çelik, 17 milyon 61 bin dolarla makine ve aksamları, 16 milyon 809 bin dolarla fındık ve mamulleri takip etti.

        - En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

        Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat 185 milyon 997 bin dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 arttı.

        Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 155 milyon 663 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti. Bunu 145 milyon 200 bin dolarla İtalya, 134 milyon 932 bin dolarla Polonya ve 103 milyon 431 bin dolarla Almanya izledi.

        Yılın ilk çeyreğinde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

        Ülke 2024 Ocak-Mart (Bin $)
        Fransa 185.997
        Birleşik Krallık 155.663
        İtalya 145.200
        Polonya 134.932
        Almanya 103.431
        İspanya 88.668
        İsrail 57.332
        Belçika 44.699
        Bulgaristan 42.900
        Irak 35.263

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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