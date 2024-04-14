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        Sakarya'da oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Sakarya'da oto galeriye düzenlenen 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:14
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        Sakarya'da oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'da oto galeriye düzenlenen 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Erenler ilçesi Bağlar Caddesi'nde O.K'nin sahibi olduğu oto galeri, kent dışından gelen ve iş yeri sahibiyle aralarında alacak meselesi bulunan kişiler tarafından kurşunlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan O.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, 4 şüphelinin yakalandığı olaya ilişkin saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 3 silaha el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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