Sakarya'da oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Sakarya'da oto galeriye düzenlenen 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da oto galeriye düzenlenen 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Erenler ilçesi Bağlar Caddesi'nde O.K'nin sahibi olduğu oto galeri, kent dışından gelen ve iş yeri sahibiyle aralarında alacak meselesi bulunan kişiler tarafından kurşunlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan O.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, 4 şüphelinin yakalandığı olaya ilişkin saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 3 silaha el koydu.
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