Ferizli'de mahalle muhtarlarıyla ilk toplantı yapıldı

Mahalle muhtarlarıyla gelecek günlerde geniş toplantı yaparak sorunları değerlendireceklerini bildiren Başkan Ata da seçimlerde vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmek için birlik beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Balcı, yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yeni seçilen 13 kişinin de aralarında olduğu 26 muhtarla toplantı yaptıklarını belirterek, hepsine görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakamlığın konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay ve kurum amirleri de yer aldı.

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