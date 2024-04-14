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        Sakarya'da oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde oto galeriye düzenlenen, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:14
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        Sakarya'da oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde oto galeriye düzenlenen, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

        Bağlar Caddesi'ndeki oto galeriye silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler F.B. (22), A.Y. (31), O.K. (21) ve M.T. (52) adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Caddesi'nde O.K'nin sahibi olduğu oto galeri, kent dışından gelen ve iş yeri sahibiyle aralarında alacak meselesi bulunan kişiler tarafından kurşunlanmış, saldırıda yaralanan O.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, 4 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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