Sakarya'da oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Dün, Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Caddesi'nde O.K'nin sahibi olduğu oto galeri, kent dışından gelen ve iş yeri sahibiyle aralarında alacak meselesi bulunan kişiler tarafından kurşunlanmış, saldırıda yaralanan O.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, 4 şüpheli yakalanmıştı.

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