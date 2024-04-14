Sakarya'da oto galeriye silahlı saldırı; 2 yaralı

SAKARYA'da, bir oto galeriye tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda iş yeri sahibi ile akrabası yaralanırken, 4 şüpheli kaçtı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi Sakarbaba Caddesi'nde meydana geldi. Oto galeriye gelen 4 kişi, sahibi ile 2 çalışanın içeride olduğu sırada iş yerine tabancalarla ateş açtı. Galeri sahibi O.Z. de tabancasını çekip, karşılık verdi. Saldırıda O.Z. ile bir akrabası yaralanırken, 4 şüpheli kaçtı. Yaralılar kendi araçları ile hastaneye götürülürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.