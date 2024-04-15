Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de balıkçılar, av yasağının başlamasıyla limanlara demirledi

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayan av yasağının başlamasıyla Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de kıyıya çekilen balıkçılar, teknelerin bakımı ve ağların onarımı için kolları sıvadı.

Sakarya'nın Karadeniz'e açılan kapısı Karasu ilçesinde teknelerini kıyıya yanaştıran balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "vira bismillah" demek için her sene yapılan onarım işlerine başladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, AA muhabirine, balıkçıların kötü bir sezon geçirdiğini ve umduğunu bulamadığını söyledi.

Bıçakcı, midye teknelerinin ise her gün 10 ton civarında midye avladığını aktararak, "Onlar için kayıp söz konusu olmadı. Ortasu teknelerimiz vardı iki üç tane. Onlar da zaman zaman hamsi avına gittiler. Birkaç sefer hamsi aldılar. Onun dışında bu seneyi kayıplarla atlattık. Umduğumuz gibi bir sezon geçirmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun palamutla başladığını ancak umdukları kadar avlanamadıklarını anlatan Bıçakcı, kış balıkçılığından da suyun geç soğuması nedeniyle istifade edemediklerinden bahsetti.

Tekneler ile ağların bakımının yapılması gerektiğine değinen Bıçakcı, "Ağlarımızı da elden geçireceğiz. Önümüzdeki sezona hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Geçen sezon umduğumuzdan fazla palamut çıktı. Bu sene hiç olmadı. Tahmin ediyorum, önümüzdeki sene yine palamutta patlama yaşayacağız." diye konuştu.

İlçede 18 yıldır balıkçılık yapan Ekrem Aydın, geçen seneyle bu sezon arasında çok fark olduğuna işaret ederek, "2022'de süper balıkçılık oldu. Geçen sezon inanın 4 palamut yakaladım. Şimdi de bakım yapıyoruz. Bu seneden çok ümitliyiz." dedi.