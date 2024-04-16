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        Serdivan Belediye Başkanı Çelik, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor

        Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:25
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        Serdivan Belediye Başkanı Çelik, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor
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        Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram sonrası ilk mesai günü Çelik'i ziyaret eden AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Seçim sürecinde beraber yol yürüdüğü dava arkadaşı Haldızoğlu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik, tüm teşkilat üyelerine destekleri ve tebrikleri için teşekkür etti.

        Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ı ağırlayan Çelik, kararlı şekilde yeni spor alanlarını faaliyete açacaklarını belirterek, "Spor Şehri Serdivan" vizyonuyla alakalı sohbet edip fikir alışverişinde bulundu.

        İl Müdürü İnanç ise Başkan Çelik'e "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

        Önceki dönem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile iş insanları Tekin Toçoğlu ve Abdullah Ünal'ı da ağırlayan Çelik, kendilerinin bilgi, birikim, tecrübe ve duruşlarıyla şehrin siyaset ve iş hayatının örnek şahsiyetleri olduklarını belirtti.

        Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği (RATED) Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Remzi Adıyaman ile beraberindeki heyetle bir araya gelerek tebrikleri kabul eden Çelik, "Serdivan için hayallerimiz, hayata geçirmek istediğimiz projeler var. İnşallah projelerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Halkımızın beklentilerini boşa çıkarmamak adına tüm gücümüz ve gayretimizle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Çelik, Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KAIDER) Başkanı Gürsel Baltacı ve beraberindekileri de ağırladı. Çelik, "Hemşehri derneklerimizle birlikte, ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da hemşehri derneklerini önemsiyoruz. Görev süremiz boyunca işbirliklerini devam ettireceğiz. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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