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        Sakarya'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaşam mücadelesini kaybetti

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:13 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:13
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        Sakarya'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaşam mücadelesini kaybetti
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde önceki gün tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran Tacettin Başkan (75), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Başkan'ın cenazesi, ikindi vakti Akyazı Yongalık Mahallesi Civek Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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