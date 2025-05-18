Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da iki mevsim bir arada; sağanak ve fırtına sonrası güneşli hava

        SAKARYA'da iki mevsim bir arada yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da iki mevsim bir arada; sağanak ve fırtına sonrası güneşli hava
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'da iki mevsim bir arada yaşandı. Önce sağanak ve fırtına etkili olurken, yarım saat sonra ise güneş açtı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde havanın açık olduğu Sakarya’da sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Yarım saat sonra ise sağanak ve fırtına yerini, güneşli havaya bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Sakarya'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Sakarya'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli yaralandı
        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli yaralandı
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinin balkonunda ölü bulundu
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinin balkonunda ölü bulundu
        Sakarya'da Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nın tanıtım töreni ya...
        Sakarya'da Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nın tanıtım töreni ya...
        Motosikletiyle ilerlerken tabancayla vuruldu
        Motosikletiyle ilerlerken tabancayla vuruldu
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa