Markette otizmli çocuğa vurup düşürdü; o anlar kamerada

Olay, önceki gün Adapazarı ilçesinde bir markette meydana geldi. Otizmli olduğu öğrenilen yaşı küçük bir çocuk, marketten ekmek aldıktan sonra kasaya yöneldi. Bu sırada Zekeriya K., eliyle çocuğun göğsüne vurdu. Çocuk aldığı darbe ile yere düşerken, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.