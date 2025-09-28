Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Markette otizmli çocuğa vurup düşürdü; o anlar kamerada

        SAKARYA'da, Zekeriya K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:41 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Markette otizmli çocuğa vurup düşürdü; o anlar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’da, Zekeriya K.’nin (56) markette ekmek almak için sıraya giren otizmli çocuğun göğsüne eliyle vurup yere düşürdüğü anlar güvenli kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Zekeriya K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, önceki gün Adapazarı ilçesinde bir markette meydana geldi. Otizmli olduğu öğrenilen yaşı küçük bir çocuk, marketten ekmek aldıktan sonra kasaya yöneldi. Bu sırada Zekeriya K., eliyle çocuğun göğsüne vurdu. Çocuk aldığı darbe ile yere düşerken, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Kasten yaralama’ suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Farklı yaş ve meslekten 120 kişinin oluşturduğu Türk müziği korosu çalışmal...
        Farklı yaş ve meslekten 120 kişinin oluşturduğu Türk müziği korosu çalışmal...
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'da son y...
        Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'da son y...
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Taraklı'yı ziyaret etti
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Taraklı'yı ziyaret etti
        Sakarya'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine ilişkin açıkl...
        Sakarya'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine ilişkin açıkl...
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı