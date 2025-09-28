Farklı yaş ve meslekten 120 kişinin oluşturduğu Türk müziği korosu çalışmalarına başladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde farklı meslek ve yaş gruplarından oluşan koro, çalışmalarına başladı.

Serdivan Belediyesince kurulan, esnaftan öğretmene, ev hanımından öğrenciye her meslek ve yaş gurubunun yer aldığı 120 kişilik Türk Müziği Korosu, Sakarya üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Koç eşliğinde çalışıyor.

Güz dönemi boyunca yapacağı düzenli çalışmaların ardından yıl sonunda konser planlayan koro, Koç’un şefliğindeki ilk derste temel ısınma egzersizlerinin ardından klasik Türk müziği repertuarından seçme eserler üzerine pratik yaptı.

Prof. Dr. Koç, AA muhabirine, repertuvarlarında hem klasik hem de günümüze yakın halkın çok sevdiği şarkıların bulunduğunu, çalışmalara büyük rağbet gösterildiğini söyledi.

Sakarya halkını sanatla, müzikle buluşturmaya gayret ettiklerini dile getiren Koç, "Kimisi hayatında ilk defa Türk müziğini duyuyor, ut sazını görüyor, Kanun sazını görüyor. Bir şekilde dikkatlerini celbediyor. Tabii ki öğrenmeye gayret ediyorlar. Sonuçta bu bizim genetiğimize var olan bir müzik." diye konuştu.

Serdivan Belediyesi Kültür işleri Müdürü Kadir Aydın, sazendelerin tamamının Sakarya Üniversitesi'ndeki akademisyenlerden oluştuğunu belirterek, emekli, ev hanımı, doktor, mühendis, öğretmen her kesimde ilgi gördüklerini anlattı.

Terapist Tansel Ergün, ilk derste adeta Türk sinemasının içine düşmüş gibi hissettiğini, çok naif, çok güzel bir ortam olduğunu dile getirdi.

Ev hanımı Hanife Çağlar, daha önce böyle bir ortamda bulunmadığı için çok heyecanlı olduğunu, bütün gün ev işleriyle uğraştıktan sonra burada güzel vakit geçirdiğini aktardı.

Emekli Selami Yıldırım, Türk müziğine geçmişten bu yana özlem duyduğunu ancak zaman bulamadığını ama şu anda vakit ayırıp verimli şekilde eğitim aldıklarını kaydetti.

Otomotiv sektöründe çalışan Murat Yazan, tiyatro, seramik, cam boncuk ve belediyenin aktivitelerinde yer aldığını anlatarak, çok keyifli bir süreç yaşadığını, çabalarını konserle taçlandırmanın kendilerini mutlu edeceğini, seyirciyle duyguyu paylaşmanın çok özel olduğunu dile getirdi.