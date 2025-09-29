Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir düğün konvoyundaki 2 otomobilden tabancayla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:56 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde bir düğün konvoyundaki 2 otomobilden tabancayla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Karasu ilçesi Acarlar Longozu ile Yeni Mahalle arasındaki yolda meydana geldi. Düğün konvoyundaki 2 otomobilde bulunan kişiler, camdan sarkarak ellerindeki tabancalarla peş peşe ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis, havaya ateş açan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Sakarya'da partisinin ilçe kongresine katıld...
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Sakarya'da partisinin ilçe kongresine katıld...
        Uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Markette otizmli çocuğa vurup düşürdü; o anlar kamerada
        Markette otizmli çocuğa vurup düşürdü; o anlar kamerada
        Farklı yaş ve meslekten 120 kişinin oluşturduğu Türk müziği korosu çalışmal...
        Farklı yaş ve meslekten 120 kişinin oluşturduğu Türk müziği korosu çalışmal...
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'da son y...
        Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'da son y...