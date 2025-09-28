CHP Grup Başkanvekili Başarır, Sakarya'da partisinin ilçe kongresine katıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sakarya'da partisinin 39. Olağan Adapazarı İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bir toplantı salonunda düzenlenen kongrede konuşan Başarır, Sakarya'nın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Son zamanlarda partilerine dahili ve harici saldırıların yapıldığını, sürekli iftiraya uğradıklarını iddia eden Başarır, "Gözü dönmüş, utanma duygusunu yitirmiş, bu partide il başkanlığı, genel sekreterlik, milletvekilliği yapmış bazı arkadaşlarımız, sözde arkadaşlarımız, delegelerimiz için 'Pavyonda pazarlık yaptı.' dedi. Kimse kusura bakmasın CHP'nin hiçbir delegesinin pavyonda olduğunu duymadım ama bunu söyleyenlere sormak isterim siz o pavyonda ne görev yapıyordunuz." diye konuştu.

Başarır, partilerinin abluka altında olduğunu öne sürerek, "İstanbul İl Başkanlığında 2 gün partimizi bekledik. 14 saat aç kaldık, ben orada direndim arkadaşlarımla, kadın ve gençlik kollarıyla. Ben yenilmedim, örgütümle direndim." dedi.

Ali Mahir Başarır, Gürsel Tekin'e tepki gösterdi.