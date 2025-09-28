Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Sakarya'da partisinin ilçe kongresine katıldı

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sakarya'da partisinin 39. Olağan Adapazarı İlçe Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 18:05 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Sakarya'da partisinin ilçe kongresine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sakarya'da partisinin 39. Olağan Adapazarı İlçe Kongresi'ne katıldı.

        Bir toplantı salonunda düzenlenen kongrede konuşan Başarır, Sakarya'nın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

        Son zamanlarda partilerine dahili ve harici saldırıların yapıldığını, sürekli iftiraya uğradıklarını iddia eden Başarır, "Gözü dönmüş, utanma duygusunu yitirmiş, bu partide il başkanlığı, genel sekreterlik, milletvekilliği yapmış bazı arkadaşlarımız, sözde arkadaşlarımız, delegelerimiz için 'Pavyonda pazarlık yaptı.' dedi. Kimse kusura bakmasın CHP'nin hiçbir delegesinin pavyonda olduğunu duymadım ama bunu söyleyenlere sormak isterim siz o pavyonda ne görev yapıyordunuz." diye konuştu.

        Başarır, partilerinin abluka altında olduğunu öne sürerek, "İstanbul İl Başkanlığında 2 gün partimizi bekledik. 14 saat aç kaldık, ben orada direndim arkadaşlarımla, kadın ve gençlik kollarıyla. Ben yenilmedim, örgütümle direndim." dedi.

        Ali Mahir Başarır, Gürsel Tekin'e tepki gösterdi.

        Zor günlerde olduklarını fakat umutlandığını dile getiren Başarır, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın divan başkanlığını yaptığı, tek listeyle gidilen kongrede, Sabri Anıl Özkan tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Markette otizmli çocuğa vurup düşürdü; o anlar kamerada
        Markette otizmli çocuğa vurup düşürdü; o anlar kamerada
        Farklı yaş ve meslekten 120 kişinin oluşturduğu Türk müziği korosu çalışmal...
        Farklı yaş ve meslekten 120 kişinin oluşturduğu Türk müziği korosu çalışmal...
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'da son y...
        Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'da son y...
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Taraklı'yı ziyaret etti
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Taraklı'yı ziyaret etti