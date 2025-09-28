Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Gazi Süleyman Paşa Camisi bahçesindeki çay ocağı önünde E.S. ile İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.S, tabancayla İ.D'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'da son y...
        Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'da son y...
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Taraklı'yı ziyaret etti
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Taraklı'yı ziyaret etti
        Sakarya'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine ilişkin açıkl...
        Sakarya'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine ilişkin açıkl...
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sakarya'da okulda müstehcen şekilde dolaşan kişi hakkında soruşturma başlat...
        Sakarya'da okulda müstehcen şekilde dolaşan kişi hakkında soruşturma başlat...
        Sakarya'da 50 bin 140 sentetik ecza sevkiyatı yaparken yakalanan şüpheli tu...
        Sakarya'da 50 bin 140 sentetik ecza sevkiyatı yaparken yakalanan şüpheli tu...