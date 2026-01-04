Habertürk
        Sakarya'da SUV tipi aracın çarptığı kadın öldü

        Sakarya'da SUV tipi aracın çarptığı kadın öldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde SUV tipi aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Giriş: 04.01.2026 - 03:29 Güncelleme: 04.01.2026 - 03:29
        Sakarya'da SUV tipi aracın çarptığı kadın öldü
        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde SUV tipi aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        İ.S. yönetimindeki 34 HCN 228 plakalı SUV tipi araç, Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Turgutlu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Tetik'e (80) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yol kenarına savrulan Tetik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Tetik'in cenazesi Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönlü kontrollü olarak sağlandıktan sonra normale döndü.

        Tetik'in, arızalanan telefonunu yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna götürdükten sonra evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

