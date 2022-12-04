Sakarya'da köpeğin saldırısı sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpek saldırısı sonucu yaralanan karacanın tedavisine başlandı.

Taşburun Mahallesi'nde ormanlık alanda bir karacanın, köpeğin saldırısına uğradığını fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaralı karacaya ilk müdahaleyi yaptı.

Karaca, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Koruma altına alınan karacanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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