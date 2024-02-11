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        Bungalov yangınlarına karşı duman dedektörü takılması öneriliyor

        Sakarya'da son zamanlarda bungalovlarda çıkan yangınların önüne geçilebilmesi için mutlaka duman dedektörü ve yangın tüpü bulundurulması tavsiye ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 08:55 Güncelleme: 11.02.2024 - 08:58
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        Bungalov yangınlarına karşı duman dedektörü takılması öneriliyor
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        Sakarya'da son zamanlarda bungalovlarda çıkan yangınların önüne geçilebilmesi için mutlaka duman dedektörü ve yangın tüpü bulundurulması tavsiye ediliyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, AA muhabirine, son günlerde meydana gelen bungalov yangınlarında hayatını kaybedenler için üzgün olduklarını söyledi.

        Son 4 yıl içerisinde kentte yoğunluğu artan bungalovların ahşap olması nedeniyle yangına karşı ne yazık ki dayanıklı olmadığına dikkati çeken Arancı, "Özellikle kış aylarında bu yangınlar çıkmaktadır. Evin ısınması için kullanılan elektrik sobaları, kalitesiz kablolarla döşenen tesisatta aşırı kullanım, aynı zamanda eğer şömine kullanılıyorsa kalitesiz baca malzemesi ve ısının temasını önlemek için kullanılan yalıtımın yetersiz olması sebebiyle bu yangınlar çıkmaktadır." dedi.

        Arancı, bu yapılardaki elektrik tesisatlarının iyi ustalar tarafından monte edilmesi gerektiğini belirterek, "Şömine bulunanların da şömine bacalarının ehil ustalar tarafından imal edilmesi, ahşabın ısıyla temasının önlenmesi için gerekli izolasyonun sağlanması şarttır. Bu tür binalarda mutlaka duman dedektörü ve yangın tüpü bulundurulmalıdır." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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