Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Milli güreşçilerden olimpiyatlarda madalya beklentisi yüksek

        İBRAHİM YOZOĞLU - Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli güreşçilerden madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli güreşçilerden olimpiyatlarda madalya beklentisi yüksek
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM YOZOĞLU - Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli güreşçilerden madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

        Spor kariyerinde önemli başarılara imza atan eski milli güreşçi Kayalı, Sakarya'da adına düzenlenen "Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası"nın ardından AA muhabirine, Türkiye'de güreş altyapısının çok iyi olduğunu ve geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının buradan çıkacağını ifade etti.

        Kayalı, federasyon olarak hedeflerinin her zaman iyi neticeler elde etmek olduğunu kaydetti.

        Bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağını hatırlatan Kayalı, Türk güreşçilerin, organizasyona yönelik çalışmalarının uzun zaman önce başladığını anlattı.

        Kayalı, Romanya'nın Bükreş kentinde 12-18 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nın olimpiyatlardan önce ciddi bir sınav olduğuna işaret ederek, "Bu şampiyonada eksiyi artıyı görerek ona göre hazırlanacağız. Olimpiyatlarda güzel dereceler alacağımıza inanıyorum." dedi.

        Olimpiyatlarda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Kayalı, "Paris Olimpiyatları'nda kadınlar, grekoromen ve serbest stilde beklentimiz en azından 4-5 altın madalya ama bunun garantisi yok. Güreşte son saniyeye kadar hiçbir şey belli olmuyor. İnşallah bu başarıyı elde edeceğiz. Olimpiyatlara katılacak kardeşlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi

        Benzer Haberler

        Büyük Birlik Partisi Söğütlü İlçe Başkanlığı binası açıldı
        Büyük Birlik Partisi Söğütlü İlçe Başkanlığı binası açıldı
        Bakan Uraloğlu, yeni nesil akıllı demir yolu bakım araçları teslim törenind...
        Bakan Uraloğlu, yeni nesil akıllı demir yolu bakım araçları teslim törenind...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın ön proje çalışma...
        Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın ön proje çalışma...
        Bungalov yangınlarına karşı duman dedektörü takılması öneriliyor
        Bungalov yangınlarına karşı duman dedektörü takılması öneriliyor
        Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, Kazımpaşa'da ziyaretlerde bulundu
        Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, Kazımpaşa'da ziyaretlerde bulundu
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, ziyaretlerine devam ediyo...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, ziyaretlerine devam ediyo...