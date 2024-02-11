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        Büyük Birlik Partisi Söğütlü İlçe Başkanlığı binası açıldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Söğütlü İlçe Başkanlığı binası, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:25
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        Büyük Birlik Partisi Söğütlü İlçe Başkanlığı binası açıldı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Söğütlü İlçe Başkanlığı binası, törenle hizmete açıldı.

        Cami Cedit Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki törende konuşan BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Yasin Kobal, gittikleri her bölgede kendilerine gösterilen samimi ilgiden memnun olduklarını söyledi.

        Bugün de Söğütlü İlçe Teşkilatı'nın açılışını yaptıklarını aktaran Kobal, "İlçe Başkanımız Kazım Şengül ve açılışımıza katılan siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, halkımıza teşekkür ediyorum. Sakarya'da ilçelerimizdeki belediye başkan adaylarımıza ve teşkilatlarımıza güveniyorum, en yüksek oyu da alacağız." dedi.

        BBP Söğütlü İlçe Başkanı Şengül ise hedeflerinin Söğütlü Belediye Başkanlığını ve en fazla meclis üyesini alıp partilerine yakışır şekilde halka en güzel hizmeti getirmek olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, BBP Sakarya İl Başkanı Cengiz Bayar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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