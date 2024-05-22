Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Sakarya Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya, 50 ilden 729 "sanda" ve 230 "taolu" kategorilerinden sporcu katılıyor.

Minderde kıyasıya mücadele eden sporcular, "taolu" branşında da bireysel olarak performans sergiledi.

- "Wushu, dünyanın en güzel ve faydalı sporu"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, şampiyonaya ilgi ve katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Wushuya ilginin gün geçtikte arttığına işaret eden Akyüz, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'ün bu desteğinin dünya gündemine geldiğini kaydetti.

Akyüz, wushu sporcularının attığı doğru adımlarla sporun tanınmasında artış görüldüğünü aktaran Akyüz, "Wushu, dünyanın en güzel ve faydalı sporu. Bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimini en güzel şekilde sağlayan yegane spor. 5 bin yıllık bir tarihi var. Çin'deki Müslümanların da bu sporda çok büyük payı var." diye konuştu.