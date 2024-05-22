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        Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

        Sakarya Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:39
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        Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
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        Sakarya Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya, 50 ilden 729 "sanda" ve 230 "taolu" kategorilerinden sporcu katılıyor.

        Minderde kıyasıya mücadele eden sporcular, "taolu" branşında da bireysel olarak performans sergiledi.

        - "Wushu, dünyanın en güzel ve faydalı sporu"

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, şampiyonaya ilgi ve katılımın yüksek olduğunu söyledi.

        Wushuya ilginin gün geçtikte arttığına işaret eden Akyüz, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'ün bu desteğinin dünya gündemine geldiğini kaydetti.

        Akyüz, wushu sporcularının attığı doğru adımlarla sporun tanınmasında artış görüldüğünü aktaran Akyüz, "Wushu, dünyanın en güzel ve faydalı sporu. Bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimini en güzel şekilde sağlayan yegane spor. 5 bin yıllık bir tarihi var. Çin'deki Müslümanların da bu sporda çok büyük payı var." diye konuştu.

        Akyüz, Filistin'de insanlık vahşeti yaşandığını, İsrail'in Filistinliler'i katlettiğini dile getirerek, "Oradaki insanlar yaşam mücadelesi veriyor. Devlet ve millet olarak tavrımızı ve mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

        Şampiyona, 24 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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