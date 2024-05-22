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        Akaryakıt tankerinden yakıt boşaltımı sırasında yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bir akaryakıt tankerinden yakıt boşaltımı sırasında çıkan yangında Erdal Aktaş (43) hayatını kaybetti, A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:30
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        Akaryakıt tankerinden yakıt boşaltımı sırasında yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
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        SAKARYA’nın Erenler ilçesinde bir akaryakıt tankerinden yakıt boşaltımı sırasında çıkan yangında Erdal Aktaş (43) hayatını kaybetti, A.Ö. (27) yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi Modern Sanayi Bölgesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tankerden akaryakıt istasyonunun deposuna yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, yakıt boşaltımı yapan Erdal Aktaş ile A.Ö. alevlerin arasında kalarak yaralandı. İstasyon çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, A.Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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