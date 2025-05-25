Sakarya'da "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi
Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi.
Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi.
Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda düzenlenen organizasyona, 8 kategoride 235 sporcu katıldı.
Kürek Federasyonu Sakarya İl Temsilcisi Ahmet Erhan Tanyeli, Serdivan Belediyesi tarafından gelenekselleştirilmesi hedeflenen ulusal yarış düzenlendiğini söyledi.
Tanyeli, Türkiye Kürek Federasyonu ile düzenlenen yarışta 8 kategorinin bulunduğunu aktararak, "27 yaş üstü sporcularımız dört çifte, çifte ve tek çifte sınıfında yarışıyor. İleriki yıllarda uluslararası yapmayı istediğimiz bir organizasyon. Hem şehrimizi tanıtıyoruz hem de gelen katılımcılarla güzel birliktelik oluyor. Yarışlara ilgi harika. Sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İleriki yıllarda şehrimizde Serdivan'ımızda daha görkemli, daha büyük yarışları düzenlemeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.
Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Yardım da kürek yarışlarına gönül verenlerle master kürek yarışı düzenlemek istediklerini belirterek, "İlginin böyle güzel olmasından da çok memnunuz. Yarışları, Serdivan Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenliyoruz. Hedefimiz, bu organizasyonu ileriki yıllarda hem uluslararası bir organizasyon haline getirip büyütmek hem Sapanca'mızı hem de ilçemizi tanıtmak." ifadelerini kullandı.
Yarışlarda, erkekler tek çiftede Cengizhan Sungurlu, kadınlar tek çiftede Hatice Aydın, erkekler iki çiftede Koray Göytan-Furkan Çelik, kadınlar iki çiftede Esra Pasiner-Ece Çetinel, erkekler ve kadınlarda dümencili 4 çiftede Moda Kürek Kulübü birincilik elde etti.
Kadın ve erkeklerin karışık yarıştığı kategorilerde de iki çifti mixte Moda Kürek Kulübü, dümencili dört çifte mixte ise Suadiye Kürek ve Kona Kulübü birinci oldu.
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