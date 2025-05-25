Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi

        Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 20:14 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Serdivan Belediyesi Gençlik Kürek Kupası" düzenlendi.

        Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda düzenlenen organizasyona, 8 kategoride 235 sporcu katıldı.

        Kürek Federasyonu Sakarya İl Temsilcisi Ahmet Erhan Tanyeli, Serdivan Belediyesi tarafından gelenekselleştirilmesi hedeflenen ulusal yarış düzenlendiğini söyledi.

        Tanyeli, Türkiye Kürek Federasyonu ile düzenlenen yarışta 8 kategorinin bulunduğunu aktararak, "27 yaş üstü sporcularımız dört çifte, çifte ve tek çifte sınıfında yarışıyor. İleriki yıllarda uluslararası yapmayı istediğimiz bir organizasyon. Hem şehrimizi tanıtıyoruz hem de gelen katılımcılarla güzel birliktelik oluyor. Yarışlara ilgi harika. Sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İleriki yıllarda şehrimizde Serdivan'ımızda daha görkemli, daha büyük yarışları düzenlemeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

        Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Yardım da kürek yarışlarına gönül verenlerle master kürek yarışı düzenlemek istediklerini belirterek, "İlginin böyle güzel olmasından da çok memnunuz. Yarışları, Serdivan Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenliyoruz. Hedefimiz, bu organizasyonu ileriki yıllarda hem uluslararası bir organizasyon haline getirip büyütmek hem Sapanca'mızı hem de ilçemizi tanıtmak." ifadelerini kullandı.

        Yarışlarda, erkekler tek çiftede Cengizhan Sungurlu, kadınlar tek çiftede Hatice Aydın, erkekler iki çiftede Koray Göytan-Furkan Çelik, kadınlar iki çiftede Esra Pasiner-Ece Çetinel, erkekler ve kadınlarda dümencili 4 çiftede Moda Kürek Kulübü birincilik elde etti.

        Kadın ve erkeklerin karışık yarıştığı kategorilerde de iki çifti mixte Moda Kürek Kulübü, dümencili dört çifte mixte ise Suadiye Kürek ve Kona Kulübü birinci oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        CANLI | Fenerbahçe finalde Monaco'ya karşı!
        CANLI | Fenerbahçe finalde Monaco'ya karşı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!

        Benzer Haberler

        Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı
        Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ağır yaralandı
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya Sağlık Müdürlüğünden "hastaya yanlış tedavi" iddialarına ilişkin aç...
        Sakarya Sağlık Müdürlüğünden "hastaya yanlış tedavi" iddialarına ilişkin aç...
        Sakarya'da istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Sakarya'da istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
        Yayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Yayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi