Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışması, havadan ve karadan devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek

        Benzer Haberler

        Bungalovdaki gizli kamera olayında işletme sahibi ve arkadaşı hakkında iddi...
        Bungalovdaki gizli kamera olayında işletme sahibi ve arkadaşı hakkında iddi...
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sakarya Hendek'teki orman yangını kontrol altında
        Sakarya Hendek'teki orman yangını kontrol altında
        Sakarya Hendek'teki yangın kontrol altında
        Sakarya Hendek'teki yangın kontrol altında
        Sakarya Geyve'deki orman yangını 4'üncü günde kısmen kontrol altında
        Sakarya Geyve'deki orman yangını 4'üncü günde kısmen kontrol altında
        Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
        Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi