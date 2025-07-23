Beşiktaş'ta rota Kerem Aktürkoğlu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından bu kez Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile temasa geçti.
Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.
Siyah-beyazlı ekip, daha önce Orkun Kökçü'yü transfer ettiği Benfica ile bu kez Kerem için temas kurdu.
Beşiktaş yönetiminin, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Benfica'dan ayrılmak istediği ileri sürülen milli yıldızın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, şimdilik Avrupa'dan gelen tekliflere öncelik verdiği bildirildi.
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem, Portekiz'deki ilk sezonunda etkili bir grafik çizdi.
Milli oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 53 resmi karşılaşmada 16 gol atarken, 11 asistlik katkısıyla da dikkatleri üzerine çekti.