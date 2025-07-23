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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta rota Kerem Aktürkoğlu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta rota Kerem Aktürkoğlu!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından bu kez Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile temasa geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 13:02 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:02
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        Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.

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        Siyah-beyazlı ekip, daha önce Orkun Kökçü'yü transfer ettiği Benfica ile bu kez Kerem için temas kurdu.

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        Beşiktaş yönetiminin, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

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        Benfica'dan ayrılmak istediği ileri sürülen milli yıldızın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, şimdilik Avrupa'dan gelen tekliflere öncelik verdiği bildirildi.

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        Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem, Portekiz'deki ilk sezonunda etkili bir grafik çizdi.

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        Milli oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 53 resmi karşılaşmada 16 gol atarken, 11 asistlik katkısıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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        Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica iel 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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