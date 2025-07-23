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        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa! 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

        Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 2022 yılında silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Nuri Gökhan Bozkır'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 23.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:19
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        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
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        Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Nuri Gökhan Bozkır'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eyleminde adi bir cinayet sebebinin bulunmadığını, cinayeti doğuran sebeplerin maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici olarak bulunması olduğunu, oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen adam öldürme eyleminin siyasi bir cinayet olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Savcı, işlenmiş siyasi bir cinayetin soruşturulması, delillerin toplanması, olay tarihine gidilerek yeni delil tespiti yapılması ya da tespit edilen delillerin tekrardan toplanmasının zor olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının bu zorluk altında tamamlandığını aktardı.

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        "ŞÜPHELİLERDEN DELİLLERE DEĞİL, DELİLLERDEN ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI"

        Dosyadaki ilk işlemlerin, olay yerine dair incelemeler, müşteki ve bazı tanık ifadelerinin alınması ile gelen ihbarların inceleme konusu yapılması olduğunu kaydeden savcı, soruşturma dosyasını aydınlatan işlemlerin ise ilk yapılan soruşturma işlemlerine ilave olarak 2016 yılından sonra alınan ifadeler ve tüm Türkiye telefon sinyal kayıtlarının dosyaya kazandırılması sonucu tespit edilen şüpheli şahıslara ilişkin olarak yapılan HTS analizleri olduğunu ifade etti. Tespit edilen şüphelilerin, haklarındaki somut delillerle birlikte 11 Kasım 2022 tarihli iddianamede konu edildiği, yargılaması yapılan bir kısım sanıklar ve avukatlarının yaptıkları savunmalarda belirttikleri gibi soruşturma dosyasında şüphelilerden delillere değil, delillerden şüphelilere ulaşıldığını aktardı.

        "FETÖ, HABLEMİTOĞLU’NU SUSTURMAK AMACIYLA PLAN YAPTI"

        Savcı mütalaasında, Necip Hablemitoğlu'nun yürüttüğü çalışmalar nedeniyle FETÖ'nün ve kendisi gibi MİT müsteşarlığına aday olması nedeniyle sanık Levent Göktaş’ın hedefi haline geldiğini kaydetti. Bu doğrultuda, FETÖ'nün Türkiye imamı konumundaki sanık Mustafa Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu susturmak amacıyla sanık Enver Altaylı ile birlikte plan yaptığı, ardından sanık Aydın Köstem aracılığıyla Levent Göktaş'la irtibat kurularak cinayet kararı alındığı kaydedildi. Mütalaada, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in Levent Göktaş'ı azmettirdiği, Göktaş'ın ise Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemini hem görev gereği kendisine bağlı olan hem de örgütsel bağlılık içinde illegal olarak hareket eden sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek ve Tarkan Mumcuoğlu aracılığıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Somut olayda, Hablemitoğlu'nun iddiaya göre 'tetikçi' Tarkan Mumcuoğlu tarafından, ele geçirilemeyen ateşli silahla öldürüldüğü belirtildi.

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        Mütalaada sanıklar Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Nuri Gökhan Bozkır'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıklardan Mehmet Narin'in ise 'Örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılması istendi.

        HABLEMİTOĞLU'NUN ÖLDÜRÜLMESİ VE KRONOLOJİK GELİŞMELER

        Suikast ve İlk Bulgular

        Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 akşamı Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtları ve market fişlerine göre, Hablemitoğlu'nun saat 20.05 sularında evine döndüğü tespit edildi. Olay, kısa sürede kamuoyunda “suikast” olarak nitelendirildi.

        Cenaze Töreni ve İlk Soruşturma

        Necip Hablemitoğlu’nun cenazesi 21 Aralık 2002 tarihinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada, İstanbul’da “para karşılığı cinayet işlediğini” iddia eden bir şüphelinin ifadesine başvuruldu ancak somut bir sonuca ulaşılamadı.

        Tehdit İddiaları ve Çalışma Alanları

        Hablemitoğlu'nun son yıllarında özellikle Alman vakıflarına ilişkin yürüttüğü araştırmalar dikkat çekti. Akademisyen, çalışmalarında söz konusu vakıfların Türkiye’de etnik ayrılıkları körükleme, altın madenciliği faaliyetlerini destekleme ve kamuoyunu yönlendirme çabalarına yer verdi.

        Suikasttan önce elektronik posta trafiğinin ve telefon görüşmelerinin takip edildiği, bazı çalışma dosyalarının ise kopyalandığına dair iddialar da gündeme geldi.

        İddialar: Ergenekon, FETÖ ve Yabancı Yapılar

        Zaman içinde soruşturmada Ergenekon ve FETÖ bağlantılı iddialar ön plana çıktı. Ergenekon davasında tanık sıfatıyla ifade veren bazı isimler, Veli Küçük ve Osman Gürbüz’ün cinayete azmettirme şüphesiyle gündeme geldiğini aktardı. İfadelerde örgütsel bir yapı üzerinden planlı bir suikast gerçekleştirildiği öne sürüldü.

        2016 yılında başlatılan FETÖ çatı davası kapsamında cinayet yeniden ele alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suikastın FETÖ mensuplarınca organize edildiğine dair iddiaları değerlendirmeye aldı. Örgütün emniyet yapılanmasının Hablemitoğlu'na yönelik tehditleri bilmesine rağmen engelleme yoluna gitmediği ifade edildi.

        Dosyanın Yeniden Açılması ve Gözaltılar

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015–2016 yılları arasında dosyayı yeniden açtı ve FETÖ bağlantılı detaylar üzerinde durdu. 2019 yılının Aralık ayında, cinayetle ilişkili olduğu belirtilen eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna’da yakalandı. Bozkır, 2022 yılının Ocak ayında Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirildi ve soruşturmaya dahil edildi.

        2022–2023 döneminde ise aralarında Levent Göktaş, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun da bulunduğu bazı eski askerlerin gözaltına alınması ve iade süreçleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu isimlerin, suikastın planlanmasında rol almış olabileceği şüphesiyle haklarında yasal işlem başlatıldı.

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