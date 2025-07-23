Suikast ve İlk Bulgular
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 akşamı Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtları ve market fişlerine göre, Hablemitoğlu'nun saat 20.05 sularında evine döndüğü tespit edildi. Olay, kısa sürede kamuoyunda “suikast” olarak nitelendirildi.
Cenaze Töreni ve İlk Soruşturma
Necip Hablemitoğlu’nun cenazesi 21 Aralık 2002 tarihinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada, İstanbul’da “para karşılığı cinayet işlediğini” iddia eden bir şüphelinin ifadesine başvuruldu ancak somut bir sonuca ulaşılamadı.
Tehdit İddiaları ve Çalışma Alanları
Hablemitoğlu'nun son yıllarında özellikle Alman vakıflarına ilişkin yürüttüğü araştırmalar dikkat çekti. Akademisyen, çalışmalarında söz konusu vakıfların Türkiye’de etnik ayrılıkları körükleme, altın madenciliği faaliyetlerini destekleme ve kamuoyunu yönlendirme çabalarına yer verdi.
Suikasttan önce elektronik posta trafiğinin ve telefon görüşmelerinin takip edildiği, bazı çalışma dosyalarının ise kopyalandığına dair iddialar da gündeme geldi.
İddialar: Ergenekon, FETÖ ve Yabancı Yapılar
Zaman içinde soruşturmada Ergenekon ve FETÖ bağlantılı iddialar ön plana çıktı. Ergenekon davasında tanık sıfatıyla ifade veren bazı isimler, Veli Küçük ve Osman Gürbüz’ün cinayete azmettirme şüphesiyle gündeme geldiğini aktardı. İfadelerde örgütsel bir yapı üzerinden planlı bir suikast gerçekleştirildiği öne sürüldü.
2016 yılında başlatılan FETÖ çatı davası kapsamında cinayet yeniden ele alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suikastın FETÖ mensuplarınca organize edildiğine dair iddiaları değerlendirmeye aldı. Örgütün emniyet yapılanmasının Hablemitoğlu'na yönelik tehditleri bilmesine rağmen engelleme yoluna gitmediği ifade edildi.
Dosyanın Yeniden Açılması ve Gözaltılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015–2016 yılları arasında dosyayı yeniden açtı ve FETÖ bağlantılı detaylar üzerinde durdu. 2019 yılının Aralık ayında, cinayetle ilişkili olduğu belirtilen eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna’da yakalandı. Bozkır, 2022 yılının Ocak ayında Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirildi ve soruşturmaya dahil edildi.
2022–2023 döneminde ise aralarında Levent Göktaş, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun da bulunduğu bazı eski askerlerin gözaltına alınması ve iade süreçleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu isimlerin, suikastın planlanmasında rol almış olabileceği şüphesiyle haklarında yasal işlem başlatıldı.