Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Öte yandan, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun da çalışmaları yerinde takip etti.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangının kontrol altına alınmasına sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Boztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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