İsrailli bakandan skandal paylaşım: Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren yapay zeka videosunu paylaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli saldırılarında hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık dramı yaşanırken, İsrailli bakan sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

חשיפה : כך עזה תראה בעתיד.

הגירת עזתים מרצון רק עם טראמפ ונתניהו.



זה אנחנו או - הם !



לינק לתוכנית ההגירה מרצון מעזה שהגשתי לקבינט בשבוע הראשון למלחמת 'חרבות ברזל' 13.10.23 בתגובה הראשונה. pic.twitter.com/kdPXcONmQl — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) July 22, 2025

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Filistinlileri Gazze Şeridi'nde sürülmüş olarak gösteren yapay zeka videosunu "Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajıyla paylaştı.

Gamliel, "Gazze gelecekte böyle görünecek" başlığı taşıyan yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından yayımladı.

"Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajının yer aldığı görüntüde, İsrail saldırılarında yıkılan Gazze'deki binaların, sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görülüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan bir iş merkezinin de bulunduğu görüntüde, Gazze sahiline çok sayıda kafe ve barın inşa edildiği gösteriliyor.

TRUMP'IN SKANDAL PAYLAŞIMI ABD Başkanı Trump da Şubat ayında İsrail'in saldırıları altında insanlık dramının yaşandığı Gazze'nin geleceğine ilişkin hayali bir paylaşımda bulunmuştu. Trump'ın videosunda Elon Musk ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yer almıştı. İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivilin katledildiği Gazze'nin sahil şeridinde Musk'ın yemek yediği, Netanyahu ve Trump'ın plajda güneşlendiği görülmüştü.

Videoda ayrıca Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu ve Trump ile eşi Melania Trump da Gazze sahilinde dolaşıyor.